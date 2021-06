Betrunkener Rentner schrottet Auto – Führerausweis entzogen

Um 00.30 Uhr vom Dienstag auf den Mittwoch fuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Auto die Eggstrasse aufwärts und bog nach rechts in die Obere Torackerstrasse ein. Gemäss der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden geriet er unmittelbar nach der Verzweigung über den linken Strassenrand hinaus und fuhr in einen grossen Stein im Wiesenbord. Durch die Kollision kippte der Wagen zur Seite und blieb so liegen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Mann blieb unverletzt, musste sich aber einem Atemalkoholtest unterziehen und den Führerausweis noch auf der Stelle abgeben.

(red./Kapo AR)