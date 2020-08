Jede Gemeinde hat ihren ganz eigenen Charakter. Nun will der Kanton Appenzell Ausserrhoden seine 20 Gemeinden zusammenschliessen. Der Vorschlag der Regierung: Der Kanton soll nun in die Teile Herisau, Hinter-, Mittel- und Vorderland aufgeteilt werden. Was halten die Bürgerinnen und Bürger in Herisau und Teufen davon?