Der wärmste Februar seit Messbeginn mit einem Temperaturüberschuss von 4,9 Grad über die ganze Schweiz liegt hinter uns. In den März und damit in den Frühling startet das FM1-Land am Freitag zwar mit Regen, dieser klingt aber im Verlauf des Nachmittags nach und nach ab.

Milder Samstag mit zunehmendem Föhn

Gemäss Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews, wird der Samstag «nicht schlecht». Gerade am Bodensee hat es noch Nebel am Samstagmorgen, dieser löse sich aber im Verlauf des Tages auf. Insgesamt ist es im FM1-Land am Samstag sonnig bis sehr sonnig.

Am Samstagnachmittag kommt richtig Alpen – gerade im Toggenburg und im Appenzellerland – Föhn auf. Die Temperaturen sind dadurch mild mit 11 Grad in St.Gallen, 12 bis 13 Grad im Thurgau und im Rheintal mit Föhn sogar bei 15 bis 16 Grad. «Grundsätzlich wird der Samstag ein milder, freundlicher Tag mit zunehmendem Föhn», sagt Perret.

Windiger, aber freundlicher Sonntag

Der Sonntag wird ein milder und freundlicher Mix aus Sonne uns Wolken. Der Föhn hält an mit teils stürmischen Böen im Rheintal, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen sind noch milder als am Samstag mit durchaus 15 Grad in St.Gallen und im Thurgau, im Rheintal kann es durch den Föhn bis zu 20 Grad werden.

Der Föhn bricht dann in der Nacht auf Montag zusammen. «Normalerweise gibt’s Regen, wenn der Föhn zusammenbricht. Dieses Mal ist es aber nicht so – es kommt praktisch kein Regen bei uns an», sagt Perret. Grund dafür sei, dass die Front, die aus Westen auf die Schweiz zukommt, sich auflöst.

Damit ist der Wochenstart am Montag zwar sehr bewölkt, aber vermehrt trocken. Die Temperaturen sind etwas tiefer als am Wochenende bei circa 8 bis 10 Grad. Im Laufe des Dienstags und in der Nacht auf Mittwoch gibt es dann wieder eine Störung, diese bringt ein bisschen Regen mit sich. Die zweite Wochenhälfte wird dann wieder trockener, mit Hochnebel im Flachland und Sonne in den Bergen.