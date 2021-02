Das Gebäude ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. «Es steht nur noch wenig da. Entsprechend schwierig ist es für die Ermittler», sagt Anton Sonderegger, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, zu TVO. In der Nacht auf Sonntag ist in Speicherschwendi ein Weidestall in Vollbrand geraten (FM1Today berichtete). Das Gebäude stand leer, am Abend hatten sich dort jedoch noch Leute aufgehalten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den nahen Wald verhindern.