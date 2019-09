«Beim Abladen wurde ein Behälter mit ätzender Flüssigkeit beschädigt», bestätigt Hanspeter Saxer, Mediensprecher Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, gegenüber FM1Today. Auf dem Gelände der Cabana AG in Herisau ist chemische Flüssigkeit in einem Anhänger ausgelaufen. Während sich der grösste Teil der auslaufenden Flüssigkeit noch auf der Ladebrücke sammelte, tropfte der Rest auf den Boden im Gebäude. Eine Person versuchte das Leck zu stopfen und kam mit der Flüssigkeit in Berührung, sie musste zur Untersuchung ins Spital gebracht werden.