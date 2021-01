Der 78-jährige Autolenker war am Mittwoch um 14.50 Uhr auf der Cilanderstrasse unterwegs und wollte links in Richtung Schwänlikreisel abbiegen. Bei diesem Vorhaben kam es zu einer Kollision mit einem aus dem Kreisel kommenden und in Richtung Industriestrasse fahrenden Militärlastwagen, wie die Polizei mitteilt. Das Militärfahrzeug war vortrittsberechtigt gewesen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe mehrerer tausend Franken. Verletzt wurde niemand.

(red.)