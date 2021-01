In der Neujahrsnacht wurde im Spital Heiden bereits um 00.26 Uhr das erste Baby 2021 geboren. Um 01.39 Uhr war es dann...

In den Geburtenabteilungen der Spitäler Herisau und Heiden war an Neujahr einiges los. Bereits um 00.26 Uhr kam Rio Leon Ulmann in Heiden zur Welt. Er war bei der Geburt 3180 Gramm schwer und 50 Zentimeter gross, wie der Ausserrhoder Spitalverbund (SVAR) mitteilt.