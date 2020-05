Defekte Kühlvitrine löst Brand in Coop Filiale aus

In Herisau ist in der Coop Filiale am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Notfallzentrale erhielt um neun Uhr einen automatischen Brandalarm. 30 Feuerwehr-Leute rückten sofort aus und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Das Feuer war im Kassenbereich der Filiale ausgebrochen. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken, der Schaden an den Verkaufsartikeln kann noch nicht beziffert werden, wie die Kantonspolizei Ausserrhoden mitteilt.

Die Polizei ermittelt zurzeit die Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt einer Kühlvitrine entstanden sein.

(red.)