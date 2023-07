Peter Fitzek hält sich nicht an Regeln, noch nicht mal den Staat Deutschland will er anerkennen. 2012 rief er stattdessen den Fantasiestaat «Königreich Deutschland» aus und erklärte sich selbst zum Oberhaupt, beziehungsweise zum König.

Nun richten aber die Institutionen des richtigen Staates über ihn, und das nicht zum ersten Mal. Das Amtsgericht Wittenberg in Sachsen-Anhalt verurteilt Fitzek wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten.

Er soll eine Frau während einer Auseinandersetzung gegen eine Tür gestossen und ihr dann einen Fusstritt versetzt haben. Das widerspricht den erklärten Grundsätzen seines Reichs, das unter anderem «friedliebend und weltoffen» sein will.

Königreich hat tausende Anhänger

Im ersten Moment erscheint der Fantasiestaat vielleicht nur etwas schräg, doch die Bewegung ist gefährlich. Fitzek und sein Königreich stehen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, die Bewegung wird den Reichsbürgern zugeordnet – auch wenn Fitzek nichts von dieser Bezeichnung wissen will.

Tatsächlich sind die Grenzen, wie so oft, nicht ganz klar: Das Königreich Deutschland ist eine nebulöse Mischung aus Verschwörungstheorien, völkischem Gedankengut und Antisemitismus, angereichert mit esoterischen Überzeugungen.

Doch die Bewegung kommt an. Laut Fitzek glauben Tausende an seine Ideen, stecken ihr Geld in erfundene Banken, Versicherungen, Gesundheitskassen und seine «innovative Klimagie-Heizmaschine», die in einem Video des offen antisemitischen Videobloggers «der Volkslehrer» gerade nicht funktioniert, und via Generator angetrieben wird.

Der Verfassungsschutz hält die Anzahl Anhänger für realistisch.