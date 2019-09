Alt, abgenutzt und nicht dem heutigen Standard entsprechend: So kam die Migros in Herisau daher, folglich schloss sie im November 2016 ihre Tore. Sie muss einem Neubau weichen. Ein Stück Herisauer Kultur ging verloren. Der Migros-Supermarkt wurde 1972 eröffnet und prägte über die Jahre hinweg das Stadtbild.

Abbrucharbeiten haben begonnen

Dieses Stadtbild erhält jetzt einen neuen Look: Am Montag haben die Abbrucharbeiten des alten Gebäudes begonnen. In den nächsten Jahren soll an dieser Stelle ein neues Zentrum entstehen. Mit der Mischnutzung aus Einkaufen, Wohnen und Arbeiten wird der bisher stillgelegte Ort neu belebt.

Eine Mischnutzung, die viel Platz benötigt. So werden auch die Nachbarliegenschaften des Migros-Gebäudes in den Folgewochen abgebrochen. «Die aktuelle Fläche war viel zu klein für eine effiziente Bewirtschaftung», erwähnt die Migros Ostschweiz auf ihrer Webseite. So musste seitens der Gemeinde auch eine Zonenplanänderung bewilligt werden.