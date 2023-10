Die Appenzeller Strassen werden am Dienstag von Kühen und Geissen versperrt

Traditionell findet am ersten Dienstag im Oktober die Grossviehschau in Appenzell Innerrhoden statt. Die Bauern gehen am Morgen mit ihren Kühen zum Schauplatz und am Nachmittag wieder nach Hause. Deshalb kommt es zu Strassensperrungen.

Zahlreiche Sennen und Landwirte versammeln sich am Dienstag auf dem Brauereiplatz. © St.Galler Tagblatt/Arthur Gamsa