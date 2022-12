Die «Schöne», die «Schö-Wüeschte» und die «Wüeschte» – das musst du über das Silvesterchlausen wissen

Mystische Gestalten, Schellen, die von weitem klingen und reges Treiben schon zu den frühen Morgenstunden. Bricht der letzte Tag des Jahres an, machen sie sich in Appenzell auf den Weg: die Silvesterchläuse. Eine jahrhundertealte Tradition, die aus Ausserrhoden nicht mehr wegzudenken ist. Von weit her kommen Schaulustige, um das Brauchtum zu verfolgen. Für die Ausserrhoder selbst ist es ein Stück Kulturgut, das von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Doch woher kommt eigentlich der Brauch des Silvesterchlausens und wer sind eigentlich die «Schöne» und die «Wüeschte»? Hier ein Chlaus-Guide für alle, die dieses Jahr auch mitreden wollen.

Das Prinzip der Silvesterchläuse

Am 31. Dezember und am 13. Januar, dem alten Silvester, ziehen in Urnäsch und den umliegenden Dörfern die Silvesterchläuse von Haus zu Haus. Vor diesen stellen sie sich im Kreis auf und lassen ihre Schellen oder runden, geschlitzten Rollen erklingen. Dann stimmen sie einen Naturjodel ohne Worte an. Diese Prozedur wiederholt sich dreimal. Die Chläuse wünschen den Hausbesitzern ein gutes neues Jahr und erhalten im Gegenzug Glühwein, Weisswein oder gesottenen Most und ein Geldgeschenk. Am Silvesterabend besuchen die Chläuse noch die Wirtschaften im Tal und im Dorf.