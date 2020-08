Mit seiner rauen, souligen Stimme begeistert Marius Bear jetzt auch Deutschland. In der TV-Show «I Can See Your Voice» sorgte er für ungläubige Gesichter. Mit FM1Today sprach der Appenzeller über TV-Shows, fehlende Einnahmen und die Folgen seiner Covid-19-Erkrankung.

Bei der Musik-Comedy-Sendung «I Can See Your Voice» befasst sich die Jury mit der Frage, ob man einer Person ansehen kann, ob sie singen kann. In mehreren Runden – erster Eindruck, Lip Sync und Bühne der Wahrheit – müssen Jurymitglieder entscheiden, ob die Kandidatinnen und Kandidaten Gesangstalent haben oder nicht. Marius Bear haben sie nicht abgekauft, dass er singen kann. Er hat ihnen dann das Gegenteil bewiesen, was zu Standing Ovations führte.

Werbung Quelle: RTL

FM1Today: Marius Bear, dein Auftritt bei der RTL-Show «I Can See Your Voice» hat Jury und Publikum begeistert. Wie war das Erlebnis für dich? Marius Bear: Das war sehr spannend und mega lustig. Es war das erste Mal, dass ich bei einer solchen TV-Reality-Show mitgewirkt habe und es hat sich wirklich gelohnt. Dein erstes Mal in einer Reality-Sendung: Gab es früher nie solche Anfragen? Doch, ich habe sogar einige ähnliche Einladungen erhalten, beispielsweise von «The Voice», «The X Factor» in Grossbritannien oder «Deutschland sucht den Superstar». Das habe ich aber abgelehnt, da ich denke, es ist ein wenig gefährlich für jemanden, der Livemusik machen will. Wie kam es, dass du gerade bei diesem Format zugesagt hast? Diese Show ist etwas anderes, da sie eine Comedy-Show und kein Wettbewerb ist – sie hat einen geilen Vibe, deswegen habe ich das auch gemacht. Wie stark musstest du dich verstellen für die Sendung? Ich habe mich natürlich verbogen, aber extra. Es ging darum, die Jury zu täuschen. Deshalb habe ich über die ganze Sendung hinweg einen «Lätsch» gezogen. Das war mega lustig, sie konnten überhaupt nicht einschätzen, ob ich singen kann oder nicht. Da gab es auch einge Sprüche von der Jury. Einer meinte, ich sei sicher der DJ, der nur an die Afterparty wolle und null Bock auf das alles habe. Das habe ich bis am Schluss durchgezogen und dann die Katze aus dem Sack gelassen.

1 / 11

Die Jury war dementsprechend überrascht. Wie hast du deren ungläubige Reaktion wahrgenommen? Ich fand es mega lustig. In einem Interview, das am Tag danach auf RTL lief, sprachen sie alle nur über mich, weil sie es von mir am wenigsten gedacht hätten. Die Reaktionen nach der Sendung liessen wohl nicht lange auf sich warten. Es war krass. Ich hatte innert 15 Stunden 3000 neue Follower und unheimlich viele Instagram-Nachrichten. Seit gestern sind 300 Nachrichten reingeflattert. Das war natürlich auch gut geplant. Du sprichst die Veröffentlichung des Piano-Covers an, das du in der Sendung gesungen hast. Genau, wir haben den Song am Mittwoch als Single samt Video veröffentlicht. Wir wollten den Schwung nutzen, der aus einer solchen Sendung entstehen kann. Das ist gut gelungen. In rund ein bis zwei Monaten kommt dann die nächste Single der EP.