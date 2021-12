Diese Gerichte bestellt die Ostschweiz am meisten – Pizza Hawaii ist leider auch dabei

Corona, der nasse Sommer und die Fussball-Europameisterschaft, alles Faktoren, die den Schweizer Essenslieferanten zu finanziellen Höhenflügen verholfen haben. So bestellten in den letzten zwölf Monaten bei JustEat am Abend dreissig Prozent mehr Leute, als noch vor einem Jahr. Diese Woche hat der englische Konzern JustEat seine Jahreszahlen präsentiert. In dem Bericht finden sich viele spannende Fakten, die viel über die Ostschweiz aussagen.

Das bestellt die Ostschweiz

Die Unterschiede im Bestellverhalten der Ostschweizer Kantone sind gross. Auf Platz eins der meistbestellten Gerichte ist im Kanton St.Gallen die Pizza Margherita. Das Gleiche gilt für den Kanton Thurgau. Nur die beiden Appenzell und Graubünden tanzen aus der Reihe. So bestellt man in Appenzell Ausserrhoden und in Graubünden am ehesten einen Kebab im Fladenbrot. Dafür mag man es in Innerrhoden asiatisch. Pad Thai wurde in den letzten zwölf Monaten am meisten bestellt. Gut, die Lieferauswahl in Appenzell Innerrhoden ist auch beschränkt. Und Pizza bestellt man traditionell noch per Anruf.