Immer mehr Drohnen surren über dem Alpstein. Dies stört Wanderer, Wildhüter und Bergwirte. Damit soll aber bald Schluss sein. Der Grosse Rat hat am Montagnachmittag die Ergänzung in der kantonalen Jagdverordnung mit einem Drohnenflugverbot in den Hotspots verabschiedet.

Verbot von Kronberg bis Hohen Kasten

Das Drohnenverbot gilt für den südlichen Teil des Kantons Appenzell Innerrhoden und umfasst beispielsweise den Kronberg, den Äscher, den Seealpsee und den Hohen Kasten. Das neue Gesetz gilt ab dem 1. November 2020. Wer sich nicht an das Flugverbot hält, wird mit einer Busse von 150 Franken geahndet.