Kompetenzzentrum Kopfrausch

Romina Rausch und Katrin Kreuels leiden beide an der Autoimmunkrankheit Alopecia Areata (kreisrunder Haarausfall). Sie stellten fest, dass es nebst Perücken kaum schöne Kopfbedeckungen für haarlose Personen gibt, weshalb sie selber angefangen haben, Kopftücher und Mützen zu designen. So kam es zur Gründung von Kopfrausch – ein Kompetenzzentrum, das speziell für Menschen ohne Haar ausgerichtet ist. Nebst den Kopfbedeckungen verkaufen Rausch und Kreuels auch Pflegeprodukte für die Kopfhaut, Wimpern, Augenbrauen und vieles mehr. Auch Beratungsgespräche bieten die beiden Frauen an.