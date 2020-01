Ein Jahr nach Lawine: So geht es für die Säntisbahn weiter

Ein Jahr ist es her, seit auf der Schwägalp eine Lawine das neue Hotel Säntis zerstört hat. Eine zweite Lawine beschädigte einen Masten der Säntisbahn. Geschäftsführer Bruno Vattioni ist sicher: Sein Unternehmen ist nun besser vorbereitet auf solche Ereignisse.

Es ist ruhig auf der Schwägalp, die Wolken schweben über den Säntis und die Sonne drückt durch. Ein paar Leute machen sich auf den Weg in Richtung Säntis-Schwebebahn und heben ab in Richtung Gipfel. Vor fast einem Jahr sah es hier oben noch anders aus. Am 10. Januar donnerte eine Lawine auf das neue Hotel Säntis zu. Die Schneemassen drangen ins Restaurant ein. Eine zweite Lawine, die kurze Zeit später niederging, beschädigte die Tragwerkkonstruktion der ersten Schwebebahnstütze. Der Betrieb musste ganze vier Monate eingestellt werden. Erster Schnee hat Erinnerungen wach gerufen Für Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG, war es ein spezielles Gefühl, als diesen Winter das erste Mal Schnee fiel. «Es war mir bewusst, dass der Lawinenniedergang vom letzten Jahr wieder in Erinnerung gerufen wird», sagt er gegenüber FM1Today. Doch die Schwebebahn habe intensiv daran gearbeitet, dass es in Zukunft keine Personengefährdung mehr gebe.

Bruno Vattioni bei der Medienkonferenz am 8. Januar 2020. © FM1Today

«Wir haben im Sommer Massnahmen getroffen, dass es nicht mehr zu einem derartigen Ereignis kommen kann», so Vattioni. «Wir mussten eine umfangreiche Analyse machen.» Es gab einen Ereignisbericht, ein Massnahmenkonzept und schlussendlich einen Sicherheitsbericht, die mit externen Fachleuten ausgearbeitet wurden. Bauliche Massnahmen werden geprüft Um die Lawinengefahr künftig noch besser einschätzen zu können, wurde die Zahl der Beruteilungsfaktoren erweitert. Diese setzen sich aus Wetterdaten, eigenen Beobachtungen und Messungen zusammen. «Wenn wieder so etwas passiert wie letzten Januar, würden wir alles evakuieren und absperren, sodass keine Personen mehr in diesem Bereich sind», so Vattioni. Bauliche Massnahmen, wie etwa Lawinenverbauungen, werden noch geprüft. Dies könne mehrere Jahre dauern.

