In Appenzell Ausserrhoden sind elf Personen am Coronavirus erkrankt, zwei von ihnen werden im Spital behandelt. Das seien im Vergleich zur übrigen Schweiz noch nicht sehr viele Fälle, sagt die Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke. Die Dunkelziffer dürfte indes höher sein. Und: «Es wird jetzt einen Fall-Ansturm geben.»

Die Bereichsverantwortlichen von Appenzell Ausserrhoden haben am Mittwoch an einer Youtube-Medienkonferenz präsentiert, wie ihr Kanton die Corona-Krise bewältigen will. Hier die wichtigsten Punkte im Überblick:

Das Herisauer Spital kommt als zentrales Corona-Spital zum Einsatz. Private Spitäler wie die Berit Klinik in Speicher und die Hirslanden Klinik in Heiden müssen den Ausserrhoder Spitalverbund unterstützen, etwa mit Spitalbetten.

Mit Inseraten will die Regierung zusätzliches Gesundheitspersonal rekrutieren. Zudem sollen Armeeangehörige die Polizei und das Pflegepersonal entlasten.

Hilfsbedürftige und Helfende werden gebeten, sich bei den Gemeinden zu melden, damit diese die Nachbarschaftshilfe koordinieren können.

Das Amt für Wirtschaft will Gesuche für Kurzarbeit rasch abwickeln. Zudem werden Kooperationen geprüft, um die Liquiditätsprobleme der Firmen zu entschärfen.

Die Ausserrhoder Kitas bleiben geöffnet. Der Kanton will weitere Betreuungsplätze schaffen, damit sich keine Grosseltern mehr um die Kindern kümmern müssen.

Die Medienkonferenz zum Nachschauen und -lesen: