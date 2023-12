Emotionale Infoveranstaltung: Rehetobel informiert über Asylunterkunft «Ob dem Holz»

Im Haus «Ob dem Holz» in Rehetobel entsteht eine Asylunterkunft für mehr als 90 Personen. Darüber informierten das Staatssekretariat für Migration und die Gemeinde im Gemeindezentrum in Rehetobel. Bei der Infoveranstaltung, die nur vier Tage vor Ankunft der ersten neuen Bewohnerinnen und Bewohner stattfand, kamen viele Fragen auf. Etwa, wie das Haus so viele Menschen beherbergen soll.