Erfolgreiches Naturprojekt: Das passiert, wenn ein Wald 32 Jahre unberührt bleibt

Zum Tag des Waldes am Montag zieht der Herisauer Gemeinderat Glen Aggeler eine Bilanz zum Naturprojekt. «Wenn man durch den Wald geht, beobachtet man, dass Pflanzen, die den Boden bedecken, sich beinahe invasiv ausgebreitet haben», sagt er gegenüber TVO. Das hemme die Vegetation in gewissem Masse.

Dennoch sei das Projekt erfolgreich. So seien beispielsweise mehr Wildtiere im Wald unterwegs. Und auch andere interessante Entwicklungen sind sichtbar geworden. So wuchsen beispielsweise aus einem umgestürzten Baum, der dem Sturm zum Opfer fiel, zwei neue Bäume kerzengerade in den Himmel.

Wieso der Anblick des Waldes auch 32 Jahre nach dem Orkan eindrücklich und die Wucht von «Vivian» immer noch zu erkennen ist, siehst du im Video.