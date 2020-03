Gegen 120 Feuerwehrleute im Einsatz

In der Nacht auf Donnerstag brannte die Signer Bedachungen Gerüstbau AG in Appenzell lichterloh. Bei der Polizei gingen über hundert Anrufe ein, viele Dorfbewohner sorgten sich um den Grossbrand an der Industriestrasse. Nachdem das Feuer um zirka 3 Uhr in der Früh entdeckt worden war, wurden gegen 120 Feuerwehrleute aus Appenzell und Umgebung aufgeboten.