„Wir leiden seit Beginn der Pandemie massiv unter den einschneidenden Massnahmen der Coronakrise“, sagt Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse. Deshalb haben Restaurants in der ganzen Schweiz am Donnerstagabend vor ihrem Betrieb ein Feuer entfacht – sei es in einer Feuerschale, mit Finnenkerzen oder ähnlichem. «Damit setzen wir ein Zeichen, denn es brennt in unserer Branche», erklärt Platzer und betont: «Wir fordern den Bund auf, die Branche sofort, massiv und mit A-fonds-perdu-Beiträgen zu unterstützen, ansonsten kommt es zu einem Flächenbrand an Konkursen.»