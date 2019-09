Sie geriet mit dem E-Bike in die Rillen der Geleise der Appenzellerbahnen und stürzte. Eine 68-jährige Frau verletzte sich bei diesem Sturz am Sonntag in Gontenbach am Kopf.

Die 68-Jährige war am Sonntagnachmittag mir ihrem E-Bike von Gonten in Richtung Appenzell unterwegs. Beim Bahnübergang in Gontenbach geriet das E-Bike in die Rillen der Geleise der Appenzellerbahnen und die Frau stürzte. Bei diesem Sturz zog sich die Frau unbestimmte Kopfverletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden. (red.)