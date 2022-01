Frau von maskiertem Mann überwältigt – Tatverdächtiger verhaftet

Der unbekannte Täter folgte nach Silvester seinem späteren Opfer um 5.15 Uhr vom Dorfzentrum in Richtung Zürchersmühle. Auf der Höhe der Liegenschaft Herisauerstrasse 51 holte er die Frau ein, zerrte sie in die angrenzende Wiese und berührte sie unter massiver Gewaltanwendung im Intimbereich. Anschliessend liess er von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuss in Richtung Dorf Urnäsch.

In der Zwischenzeit konnte ein 43-jähriger Schweizer als Tatverdächtiger verhaftet werden, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt. Die Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden führt nun eine Ermittlung gegen ihn wegen sexueller Nötigung und hat Untersuchungshaft beantragt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(red.)