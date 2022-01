Frontalkollision zweier Autos: 49-Jährige wird verletzt und muss ins Spital

Ein 53-jähriger Mann fuhr am Mittwochmorgen von St.Gallen in Richtung Speicher. Aus noch unbekannten gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das entgegenkommende Auto einer 49-Jährigen, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

Der Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Frau musste mit dem aufgebotenen Rettungsdienst in ein Spital überführt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30'000 Franken. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr für rund zwei Stunden umgeleitet werden.

(red.)