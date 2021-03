Es scheint, als habe Galileo das FM1-Land für sich entdeckt. Erst kürzlich besichtigte das Pro-Sieben-Format die Festung Furggels in Pfäfers, nun ging es auf einen kulinarischen Abstecher nach Appenzell.

20 Sorten

Im Kampf gegen Foodwaste ist die Brauerei Locher vergangenen Sommer unter die Pizzabäcker gegangen – FM1Today berichtete. Aus der Bierhefe und dem Treber, die bei der Bierproduktion entstehen, werden rund 20 verschiedene Pizzasorten hergestellt, die länger satt machen sollen als herkömmliche Fertigpizzen.

«Ich bin ein Pizzaliebhaber», sagt Karl Locher, Inhaber der Brauerei in fünfter Generation, im Galileo-Beitrag. «Heute wird alles recycelt: Stahl, Fernseher, Büchsen, Glas und so weiter. Das muss bei Lebensmitteln auch so werden.»