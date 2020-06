Gebäude in Brand – Feuerwehr ausgerückt

In Herisau ist an der Kasernestrasse ein Brand in einem Gebäude ausgebrochen, das bestätigt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Die Polizei und die Feuerwehr sind vor Ort.

«Wir haben mehrere Meldungen von Augenzeugen erhalten, die sagen, dass ein Dachstock in Herisau brenne», sagt Dominik Schwarz, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Die Feuerwehr und die Polizei seien daraufhin ausgerückt und bestätigen, dass es zu einem Brand gekommen ist. Ob sich noch Menschen im Gebäude befinden und welche Umstände zum Brand führten, darüber kann die Polizei noch keine Angaben machen. Mittlerweile ist der Brand gemäss Augenzeugen bereits wieder gelöscht. Update folgt (red.)