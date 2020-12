«Heute morgen hat mir Stefan Büsser eine lange Mail geschickt. Er hat sich mein Comedy-Programm angeschaut und gelobt», sagt die Innerrhoderin Reena aus Grub freudig. Wenige Tage vor dieser lobenden Mail fand in der Stuhlfabrik in Herisau der Showdown ihrer Maturaarbeit statt: Die 17-Jährige führte ein 50-minütiges Comedy-Programm vor Publikum auf. Der St.Galler Komiker Fabio Landert war in der Stuhlfabrik dabei und lud sie direkt für einen Auftritt ein.

FM1-Comedian Chäller ist begeistert

Dass sie Comedy-Potential hat, muss wohl auch ihren Mitschülerinnen und Mitschülern aufgefallen sein. «Ich bin der Klassenclown. Zudem bin ich auch tollpatschig», sagt Reena. Sie bringe einfach gerne Leute zum Lachen. Deshalb entschied sie sich auch, eine Maturaarbeit zum Thema Comedy zu machen.

Informationen rund um Comedy in der Schweiz holte sie sich nicht in Büchern, sondern in Gesprächen und Interviews mit Schweizer Comedy-Stars wie Stefan Büsser, Charles N'guela, Fabio Landert, Joël von Mutzenbecher und Kiko. Auch der FM1-Comedian Chäller hat sie beim Schreiben ihres Programms begleitet. Er ist begeistert vom Talent der 17-Jährigen. «Sie hat genau das, was es für Comedy braucht. Wenn sie ein graues Haar bei sich entdeckt, ist das für sie zwar nicht so lustig. Wenn sie es aber auf der Bühne erzählt, hat das Comedy-Potenzial», sagt Chäller.

«Ich bin dunkelhäutig UND eine Frau»

Viele ihrer Pointen gehen auf Kosten ihrer sri-lankischen Wurzeln. Sie redet über Zwangsheirat und ihre Hautfarbe. «Das klingt vielleicht komisch, aber ich bin dunkelhäutig UND eine Frau», sagt Reena. Mit dieser Rolle zu spielen, mache ihr viel Spass. «Ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen. So erhalte ich eine Aussensicht, was teilweise echt Comedy-Potential hat.»

Auch ihre Eltern werden nicht verschont. «Ich habe meine Eltern vor dem Auftritt gesagt, dass sie mir nicht böse sein dürfen», sagt Reena. Das seien aber mehr Witze als angekündigt gewesen, hätten ihre Eltern nach dem Auftritt gesagt. «Schlussendlich freuten sie sich logischerweise mit mir. Sie haben es mit Humor genommen.»