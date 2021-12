Zuerst stieg Rauch aus dem Dach, später gab es offene Flammen: Gebrannt haben der 2. Stock und der Dachstock eines Gebäudes an der Hauptstrasse in Waldstatt. «Die Meldung ging um 15.15 Uhr ein, die Feuerwehr war rasch vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle», sagte Anton Sonderegger, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, gegenüber FM1Today am Samstag. Teile des Daches mussten geöffnet werden, um Glutnester im Dachstock zu löschen.