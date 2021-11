In welchen Alltagssituationen bemerkst du heute deine Energielosigkeit am meisten? Morgens, wenn ich aufstehe, fühlt sich eigentlich alles gut an. Doch wenn der Körper in eine Überbelastung – ich nenne es eine Überbelastung auf tiefem Niveau – kommt, dann wird es schwierig. Es ist mittlerweile normal, dass ich mich mittags kurz hinlege, um die Muskeln lockern zu können. Dann geht es wieder. Im Verlaufe des Nachmittags kehren das Ziehen im Kopf, die Muskelverspannungen und ein diffuses Brennen im Körper zurück. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich musste im Kopf umstellen. Heute lebe ich damit und freue mich über all die Dinge, die wieder funktionieren. Es ist sicher nicht mehr so schlimm wie noch vor einem halben Jahr.

Hast du irgendwann das Gefühl gehabt, dass es vorbei ist? Oder hast du von Anfang an gemerkt, dass da etwas ist, was länger bleibt? Dass es so kommt, hätte ich nie gedacht. Dass dieses Virus ausgerechnet meinen Körper dermassen über den Haufen wirft, habe ich nicht erwartet. Ich bin wieder zur Arbeit gegangen, war aber sehr müde. Das Treppensteigen fiel mir schwer, ich musste immer wieder Pausen machen. Einmal musste ich rennen, um den Bus zu erwischen. Doch nach kurzer Zeit hatte ich ein solch starkes Stechen in der Brust, dass ich stoppen musste. Gliederschmerzen hatte ich zwar keine mehr, aber der «Pfuus» fehlte mir.

Er ist in der Verwaltung für die Raumnutzung zuständig. In dieser Funktion sitzt er selten am Computer, sondern arbeitet körperlich. Er richtet Räume für Anlässe mit bis zu 300 Personen ein – Stühle heben, Tische aufstellen. Seinen Job kann er heute nicht mehr im gleichen Umfang ausführen, wie er das früher tat.

Der 49-jährige Hansruedi Rechsteiner aus Herisau ist im Oktober 2020 an Covid-19 erkrankt und leidet heute noch unter den Folgen der Krankheit. Er hatte keine Vorerkrankungen. Rechsteiner wohnt in Herisau, hat drei Kinder, war früher 20 Jahre lang Aktivschwinger, spielte bis zur Infektion wöchentlich Tennis, ging biken und skifahren.

Die Schweiz startet eine Impfoffensive, um die Impfquote zu erhöhen und eine Rückkehr zur gesellschaftlichen Normalität zu ermöglichen. Der Kanton St.Gallen bietet in Altstätten, Wattwil und Walenstadt drei zusätzliche Impfstellen an. Vier weitere Pop-up-Impfstellen folgen zwei Wochen später.

Wie verlief die Besserung?

Ich war nie in der Reha. Doch machte ich Physiotherapie und Akupunktur und hatte mit der Schulmedizin eine gute Betreuung. Ohne Medikamente wäre es zudem nicht auszuhalten gewesen. Auch mein Naturarzt hat mir sehr geholfen und war oft zur Stelle mit guten Gesprächen.



Du bist im Job jemand, der anpackt. Du bist in der Verwaltung für die Raumnutzung zuständig und hievst auch mal Tische und Stühle. Du arbeitest also viel mit den Händen. Wie hat sich die Arbeit verändert?

Ich habe einen sehr kulanten Arbeitgeber. Auch ein Kollege unterstützt mich jeweils dann, wenn es strenger wird. Wenn es anfängt zu brennen und zu ziehen, sage ich: «Du, ich mach lieber die Büroarbeit, mach du das.» So können wir jeweils gemeinsam abwägen.



Was vermisst du am meisten an deinem alten Leben?

Früher habe ich gerne Hilfe angeboten und gesagt: «Komm, ich mach noch schnell.» Heute muss ich erst auf meinen Körper hören und dann schauen. Oder in der Freizeit vermisse ich meine Energie: Als ich früher mit meiner Frau in den Bergen unterwegs war, ging ich meistens zehn Schritte vor ihr, weil ich gerne schneller gelaufen bin. Heute bin ich derjenige, der zehn Schritte hinter ihr läuft. Und: Heute sind mir Wanderstöcke eine grosse Hilfe, früher brauchte ich sie nicht.



Es ist eindrücklich, wie gut du mit der Situation umgehst. Musstest du das lernen?

Ich war eigentlich nie jemand, der verzweifelt war. Ich dachte mir stets: Das kommt schon wieder gut. Insgesamt war ich mindestens vier Monate nicht arbeitsfähig und zu Hause. Das war hart, doch ich erfreute mich ob kleiner Dinge: Ich nahm mir zum Beispiel vor, Glas entsorgen zu gehen. Das klingt jetzt komisch, ich weiss. Doch es war mir erst jetzt wieder möglich, ein Fläschlein einzuwerfen. Das hätte ich im Februar noch nicht gekonnt. Heute lache ich darüber, doch damals war das ein grosses Erfolgserlebnis.

Was dachtest du über Corona, bevor du krank geworden bist?

Dass es mich dermassen aus der Bahn werfen würde, hätte ich wirklich nicht gedacht. Wir nahmen die Krankheit in der Familie natürlich ernst. Am schwierigsten neben den Schmerzen ist die Ungewissheit – was kommt wieder und was bleibt?

Was denkst du, wenn du hörst: «Corona ist ja nur eine harmlose Grippe»?

Mit dem, was ich erlebt habe? Unbegreiflich. Aber ich denke, der Mensch ist so. Vieles muss er erst erleben. Erst dann denkt er vielleicht anders.



Das Interview führte FM1-Moderator Felix Unholz.

(saz)