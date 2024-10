Herold Taxi AG kauft Cilander-Areal in Herisau

Die Cilander AG hat nach der Einstellung ihres Betriebes in Herisau beschlossen, ihre dortigen Liegenschaften zu verkaufen. Während der östliche Teil des Areals bereits an das lokal ansässige Unternehmen Rico Sicherheitstechnik AG veräussert wurde, wird der westliche Teil von der Herold Taxi AG mit Sitz in St.Gallen übernommen, geht aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervor. Wo früher veredelter Stoff gerollt wurde, werden künftig Taxis und Schulbusse rollen.

Auch wenn in Herisau keine Produktion mehr stattfindet – die neu entstandene Senfa-Cilander Switzerland AG mit Sitz in der Cilanderstrasse 20 in Herisau wird Teile der Cilander-Geschäfte fortführen, den Cilander-Shop betreiben und in Lützelflüh im Kanton Bern weiter produzieren.

Für die Herold Taxi AG sei der Erwerb des neuen Standorts ein wichtiger Meilenstein. Mit der Erweiterung nach Herisau freue sich die Herold Taxi AG, künftig auch in dieser Region ihre Dienstleistungen anbieten zu können.

TVO hat den Cilander-CEO auf einem letzten Rundgang durch das Unternehmen begleitet: