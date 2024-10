Herold Taxi zieht um: Herisauer Taxiunternehmen macht freiwillig dicht

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Cilander AG einen neuen Eigentümer für den westlichen Teil des Areals gefunden hat. Es handelt sich hierbei um das St.Galler Taxiunternehmen Herold Taxi AG . Die roten Autos mit gelber Aufschrift werden künftig öfters in Herisau zu sehen sein.

Herold könnte St.Gallen ganz verlassen

Wie Samuel Holenstein, Geschäftsführer von Herold Taxi, auf Anfrage erklärt, werde die Werkstatt sowie die Fahrzeughalle definitiv von der Gallusstadt ins Ausserrhodische verlegt. Ob auch die Büros der Verwaltung von St.Gallen nach Herisau gezügelt werden, sei noch unklar. «Das müssen wir noch prüfen, entschieden ist noch nichts. Wir können es uns aus Gründen der Effizienz aber gut vorstellen», sagt Holenstein. Damit könnte das Unternehmen nach 108 Jahren in der Gallusstadt ein neues Zuhause finden.

Werden die roten Taxis also künftig von Herisau nach St.Gallen pendeln müssen. «Ja», sagt Holenstein. Wobei auch hier noch keine Details ausgearbeitet wurden. Einen grossen Unterschied zu jetzt sei es aber nicht, wie Holenstein betont: «Wir sind jetzt im Neudorf ansässig. Ob vom Neudorf in die Stadt oder von Herisau aus, ist ‹ghaue wie gstoche›.»

Umzug überrascht Konkurrenz

Die Nachricht, dass Herold Taxi nach Herisau ziehen wird, kam überraschend – auch für die Konkurrenz. So sagt Umberto Di Fede, Geschäftsführer von Top Taxi, dass er über die Umzugsnachricht erstaunt war: «Ich war völlig überrascht darüber.» Er könne den Entscheid von Herold Taxi natürlich nachvollziehen, schliesslich ergebe sich nicht immer eine solche Möglichkeit wie jetzt auf dem Cilander-Areal. Böse sei er nicht, aber auch nicht erfreut: «Der Kuchen wird ja nicht grösser, nur weil mehr Leute mitessen.» Er und seine sechs Angestellten werden nun abwarten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt.

Auch Guido Bremgartner, Geschäftsführer des Herisauer Taxiunternehmens A1, wurde von der Nachricht überrascht, wie er gegenüber FM1Today erklärt: «Am Mittwochabend hat mich ein Kunde darüber informiert. Der hatte nicht so viel Freude an der Nachricht. Am Donnerstagmorgen habe ich es dann in der Zeitung nachgelesen.» Am Mittag habe er dann unverzüglich die Belegschaft zusammengetrommelt und die Situation besprochen.