Das sind die besten Restaurants im FM1-Land

20 Punkte sind die Höchstnote bei Gault Millau, doch so viele wurden in der Schweiz noch nie vergeben. Im heute veröffentlichten Ranking der besten Restaurants hat das Schloss Schauenstein in Fürstenau, unter der Leitung von Andreas Caminada, mit 19 Punkten im FM1-Land die höchste Auszeichnung erhalten.

Wir haben euch eine Karte mit den 21 besten Restaurants der Region zusammengestellt – alle wurden mit 17 oder mehr Punkten bewertet.

Auf dieser Karte findest du die besten Restaurant aus dem FM1-Land: