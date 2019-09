Wenn die Bauern und Sennen ihre schneidige Tracht montieren, das Vieh geschniegelt ist und überall gesungen und gejodelt wird, dann ist Viehschau-Zeit. Die Tiere werden in verschiedenen Kategorien nach Schönheit und Leistung beurteilt. Die schönsten erhalten dann einen Papierblumenkranz. Am Abend wird das Vieh wieder in den Stall gebracht und die Bauern treffen sich zur Preisverteilung.