Innerrhoden setzt bei Drohnen weiterhin auf die St.Galler Polizei

Drohnen spielen in der Polizeiarbeit eine wichtige Rolle, wie die Innerrhoder Standeskommission, die Regierung, am Freitag in ihren amtlichen Mitteilungen schrieb. Für ein kleines Korps lohne es sich jedoch nicht, für wenige Einsätze eigene Fachleute ausbilden zu lassen und das kostenintensive technische Equipment anzuschaffen.