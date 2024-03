Jetzt ist klar: Die Zukunft von Chopfab Boxer ist gesichert

Die Brauereien Locher AG und Chopfab Boxer AG

Die Brauerei Locher ist ein Familienunternehmen und seit fünf Generationen unabhängig. Sie ist in Appenzell ansässig. Die «Spezialitätenschmiede», wie sich selber bezeichnet, ist unter anderem für das «Vollmond»-Bier oder das «Quöllfrisch» bekannt.



Chopfab Boxer ist eine Craft-Brauerei und beschäftigt an den Produktionsstandorten in Winterthur und Yverdon-les-Bains rund 80 Mitarbeitende. Die Marken «Chopfab» und «Boxer» bieten eine Vielfalt an ober- und untergärigen Bieren sowie saisonale und limitierte Spezialitäten.