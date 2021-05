Nach wie vor dürfen sich in Innenräumen nur zehn Personen versammeln, doch 17 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren feierten am Freitagabend eine Party in einer Garage in Schwellbrunn.

«Wie bekamen gegen 22 Uhr viele Anrufe aus der Nachbarschaft und rückten daraufhin aus», sagt Daniel Manser, Mediensprecher der Ausserrhoder Kantonspolizei.

Wegen Verstosses gegen die Covid-19-Verordnung müssen die Feiernden je eine hundertfränkige Ordnungsbusse bezahlen.

(red.)