Kantonspolizei Ausserrhoden warnt vor falschen Polizisten

Gleich mehrere Personen aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden haben vergangenes Wochenende Anrufe von angeblichen Polizisten erhalten. Sie alle haben richtig reagiert und sich mit einem offiziellen Polizeiposten in Verbindung gesetzt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, handelte es sich bei den Anrufen um die Betrugsmasche «Falsche Polizisten».

Die Betrüger sprachen hochdeutsch und erwähnten, dass eine Diebesbande festgenommen wurde, die eine Liste mit Namen der Angerufenen dabei hatte. Sie wollten sich bezüglich der Vermögenswerte informieren.

Die Kantonspolizei rät in solchen Fällen keine Auskünfte zu erteilen und sich beim örtlichen Polizeiposten zu melden. Die Polizei würde nie am Telefon nach finanziellen Verhältnissen fragen oder Geld oder Wertsachen zur Unterbringung verlangen, heisst es in der Medienmitteilung. Personen sollten ausserdem misstrauisch werden, wenn sie am Telefon von jemandem unter Druck gesetzt werden.

(red.)