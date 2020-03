Es gab zwar keine komplette Ausgangssperre, doch die Entscheidung des Bundesrates, dass sich nicht mehr als fünf Personen treffen dürfen, ist trotzdem hart. Vor allem jetzt, wo der Frühling vor der Tür steht, die Temperaturen steigen und Aktivitäten im Freien locken. Besonders schwer dürfte diese Massnahme all jenen fallen, die auch noch weit weg von zu Hause sind: den Angehörigen der Armee.

Fussballspiel trotz strengerer Regeln

Zu Hunderten wurden die Angehörigen der Armee in den letzten Tagen eingezogen, um bei der Bekämpfung des Coronavirus eine unterstützende Funktion einzunehmen. Urlaub ist bis auf weiteres gestrichen – auch am Wochenende. Ein hartes Los für die jungen Helfer, die sich jedoch das Einhalten von Regeln gewohnt sind.

Überrascht war deshalb ein Leser, als er am Sonntagnachmittag eine Gruppe von zwölf Angehörigen der Armee in Schwellbrunn beim Fussballspielen gesehen hat. Weder der Mindestabstand noch die maximale Gruppengrösse konnten so eingehalten werden.