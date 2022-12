Kinderdorf Pestalozzi nimmt Flüchtlinge aus vielen Ländern auf

Am Montag treffen die ersten sechs Personen aus Afghanistan, Burundi, Iran, Kongo und der Türkei im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen ein, wie die Ausserrhoder Kantonskanzlei mitteilte. Die Plätze stehen vorwiegend für Familien, Paare oder Frauen mit und ohne Kinder zur Verfügung.

Die Zahl neuer Asylgesuche steige schweizweit, schreibt der Kanton.Der Bund verteile wegen Kapazitätsproblemen die Asylsuchenden rascher auf die Kantone. So musste Ausserrhoden seit November 38 Personen aufnehmen. Das sind im Verhältnis deutlich mehr als die 73 Personen, die dem Kanton zwischen Januar und Oktober zugewiesen wurden.

Damit würden die 80 Plätze im Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen knapp, heisst es. Zumal in Walzenhausen auch der Kanton St.Gallen bis zu 26 Personen unterbringe. Aus diesem Grund suchte der Kanton Appenzell Ausserrhoden das Gespräch mit dem Kinderdorf Pestalozzi in Trogen.

Das Kinderdorf stellt gemäss einer Leistungsvereinbarung seit März 100 Plätze für Schutzsuchende aus der Ukraine zur Verfügung. «Diese Kapazitäten sind derzeit nicht ausgelastet», schreibt der Kanton. Daher können jetzt vorübergehend auch Personen aus anderen Ländern in Trogen unterkommen.

Die ergänzende Vereinbarung sieht vor, dass dies nur vorübergehend geschehen soll. Die Kernaufgabe des Kinderdorfs, die Schaffung von nachhaltiger Bildung für Kinder und Jugendliche weltweit, wird dadurch nicht gefährdet. Das Kinderdorf Pestalozzi ist eine Non-Profit-Organisation.

(sda)