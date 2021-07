Dieser Lenker räumte mit seinem Auto gleich einiges ab: Zuerst fuhr in einen Holzzaun, geriet dann über den linken Strassenrand, überfuhr eine Hecke und prallte schliesslich in eine Gartenmauer, wo das Auto zum Stillstand kam. Der 56-Jährige blieb unverletzt, doch an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Der entstandene Flur- und Sachschaden beläuft sich auf einige tausend Franken, schreibt Ausserrhoder Kantonspolizei. Derzeit geht man davon aus, dass beim Unfallfahrer ein medizinisches Problem im Vordergrund stand. Sein Führerausweis wurde eingezogen.

(red.)