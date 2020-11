Zwei Männer haben am Samstagnachmittag in einem Waldstück bei Gais Holzarbeiten erledigt. Beim Fällen fiel ein Baum in Richtung des 36-Jährigen. Dieser konnte sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde vom Baumstamm getroffen und eingeklemmt. Die Feuerwehr Teufen-Bühler-Gais musste den Mann befreien. Er zog sich unbestimmte Beinverletzungen zu. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schreibt, wurde er mit der Ambulanz ins Spital gebracht.