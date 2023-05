Mann im Kanton Zürich schwer verletzt - Polizei nimmt in Heiden Personen fest

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden hat am Sonntag zwei Männer festgenommen. Die beiden sollen am Tag zuvor in Wädenswil einen 27-Jährigen schwer verletzt haben.

Die mutmasslichen Täter konnten am Sonntag von der Kantonspolizei Ausserrhoden gefasst werden. (Symbolbild) © Kantonspolizei St.Gallen