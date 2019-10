Mann stirbt bei Wanderung vom Äscher zum Chobel

Die Gruppe von vier Personen wanderte am Samstagnachmittag vom Äscher in Richtung Chobel. Auf dem Weg stürzte der 65-Jährige aus Deutschland einen steilen Abhang hinunter und rund 50 Meter in die Tiefe.

Sofort wurde die Rega und die Bergrettung alarmiert. Die Retter konnten jedoch nur noch den Tod des erfahrenen Berggängers feststellen.

(red.)