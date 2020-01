Mehrere Autos in Tiefgarage aufgebrochen

In einer privaten Tiefgarage in Herisau sind in der Nacht auf Dienstag mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Sachen gestohlen worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein Autobesitzer bemerkte am Dienstagmorgen, dass sein Fahrzeug über Nacht aufgebrochen und durchsucht worden ist. Die Polizei stellte noch bei zwei weiteren Autos in der Tiefgarage Beschädigungen fest. In allen drei Fällen wurden die Fahrzeuge durchsucht und Gegenstände daraus gestohlen. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Franken geschätzt. (red.)