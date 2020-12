Mehrere Fahrzeugeinbrüche über die Festtage in Herisau

Am Nachmittag von Heiligabend und am ersten Weihnachtstag fanden in Herisau insgesamt fünf Einbruchdiebstähle in abgestellte Personenwagen statt. «Die Täterschaft schlug in allen Fällen mit einem unbekannten Gestand eine Seitenscheibe ein», schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

Aus den Autos wurden Ausweisdokumente, Wert- und verschiedene Gebrauchsgegenstände gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken.

(Kapo AR)