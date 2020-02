Suche nach Seilpark-Ersatz in vollem Gange

Markus Wetter, der Präsident des Verwaltungsrates, hat die Strategie der Kronbergbahn in den letzten 20 Jahren wesentlich mitgeprägt. Er möchte die Gesamtverantwortung nun in neue Hände geben, heisst es in der Medienmitteilung. Auch der Vizepräsident, Lukas Metzler, zieht sich aus dem Verwaltungsrat zurück.

Wetter war seit 2008 Verwaltungsratspräsident und habe die Voraussetzungen vieler grosser und kleiner Projekte geprägt. Unter Wetters Federführung entstanden unter anderem der erste Seilpark der Region, der längste Schlittelweg der Ostschweiz, ein Motorikpark und die längste Bank der Welt. Die Suche nach neuen Verwaltungsräten ist eingeleitet, heisst es weiter.

Bereits im Oktober 2019 kam es zu einem überraschenden Abgang bei der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg. Wegen «unterschiedlicher Vorstellungen bei der Geschäftsentwicklung» trennte man sich nach nicht mal zwei Jahren von Geschäftsführer Markus Koster.

«Wir haben Grosses vor in Zukunft», sagte damals der Verwaltungsratspräsident Markus Wetter gegenüber FM1Today. Trotzdem wollte niemand von einem «Knall» oder «Knatsch» reden. Wetter: «Wir haben uns im gegenseitigen Einverständnis getrennt. Es lief nichts falsch oder komplett fehl.»

(agm/rr)