Mysteriöse Flammen beim Säntis – das steckt dahinter

Am Donnerstagabend konnten in der Säntis-Region mysteriöse Lichter am Himmel beobachten werden. Auch auf der Säntiswebcam sind sie zu sehen. Das steckt dahinter.

Ein grosser Brand? Oder vielleicht ein Ufo? Auf der Säntis-Webcam ist zwischen 20 und 20.30 Uhr so etwas, wie ein grosser gelber Feuerball zu sehen. Er lässt die gesamte Region hell erleuchten. Die Bilder sind spektakulär, sorgten aber auch für Aufregung. Bei der Notrufzentrale Appenzell Innerrhoden waren am Donnerstag mehrere Meldungen deswegen eingegangen. Die Zentrale gibt aber Entwarnung. Die Lichter sind bei einer grösseren Militärübung mit Leuchtspurmunition entstanden. (red.)