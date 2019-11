Nach Appenzell auch Urnäsch: Wolf reisst weitere Schafe

Zuerst Innerrhoden, jetzt Ausserrhoden? Die Jagdverwaltung Appenzell Ausserrhoden meldet einen weiteren Schafriss und schliesst dabei nicht aus, dass es sich beim Angriff um den gleichen Wolf handeln könnte, der in den letzten Tagen in Appenzell Innerrhoden zweimal Schaffe gerissen hat.

Die Tiere wurden am Freitagmorgen gefunden. Zwei Schafe lagen tot auf der Weide in Urnäsch, zwei weitere, schwerverletzte Schafe fand der Tierhalter im Stall – diese mussten eingeschläfert werden. Zur genauen Todesursache wurden DNA-Proben an den Bissspuren entnommen. Die Resultate werden erst in einigen Wochen vorliegen.

Das ist das dritte Mal, dass Schafe auf Ausserrhoder Boden durch Wölfe gerissen wurden. Der letzte Riss war im Februar 2017 in Heiden. Die Jagdverwaltung und das Amt für Landwirtschaft empfiehlt, beim Auslass von Schafen und Kleinvieh Vorsicht walten zu lassen, da sich der Wolf noch im Gebiet aufhalten könnte.