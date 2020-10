In diesem werden die schönsten Wanderrouten der Schweiz abgebildet. Aber auch auf mehreren Seiten werden die Leute dazu aufgefordert, der Natur Sorge zu tragen. «Ich bin gespannt, wie sich diese Thematik weiterentwickelt, schliesse aber nicht aus, dass noch andere Bergregionen Drohnen verbieten», sagt Zingg.

Der junge Fotograf versteht also bis zu einem gewissen Grad den Behördenentscheid von Appenzell Innerrhoden. Er sagt weiter, dass wahrscheinlich zehn Prozent der Fotografen nicht wissen, wie sich Natur, Mensch und Drohnen vereinbaren lassen.

Neue und spektakuläre Perspektiven des Alpsteins bekamen wir in den letzten Jahren zu sehen. Doch damit ist nun Schluss – es hat sich ausgesurrt: Ab dem 1. November sind im südlichen Teil von Appenzell Innerrhoden Drohnen verboten – sprich im grössten Teil des Alpsteins.

Er nimmt aber auch kritisch die Tourismusregionen in die Pflicht: «Appenzellerland Tourismus oder Schweiz Tourismus müssten die Fotografen besser informieren. Sprich, was erlaubt ist und was nicht.»

Drohnenlizenz für Profifotografen

Fabio Zingg selber hofft, dass das Drohnenverbot über dem Alpstein nochmals gelockert wird. «Ich habe zwar schon unzählige und spektakuläre Drohnenaufnahmen von meiner Homebase, dem Alpstein.» Trotzdem hätten Kunden immer wieder spezielle Wünsche, die einen Drohneneinsatz nötig machen würden.

Der junge Ostschweizer hofft nun, dass es in naher Zukunft eine nationale Drohnenlizenz gibt. Diese wäre eigentlich auf das Frühjahr 2020 angedacht gewesen. Doch wegen Corona wurde der Entscheid um mindestens ein Jahr verschoben.